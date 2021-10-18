Друзья найденного сегодня мертвым Андрея Павлова опровергают, что он злоупотреблял алкоголем, о чем сейчас разгоняется информация по телеграм-каналам.

"На Арселоре, где он работал начальником цеха, любого, кто злоупотреблет алкоголем - уволят! Тем более, начальника. Это весь город знает. Наркозависимость тоже не прокатит, на "Арселоре" проводят обязательные медицинские обследования. И там не купишь справку, у них свои медики", - говорит "Стране" Александр Игнатенко - журналист, друг семьи Павловых.

Также, по словам Игнатенко, на прошлой неделе ему очень настойчиво советовали уехать из города и больше не вести свою передачу, поскольку у передачи высокие рейтинги и "наверху" нервничают.

"Страна" сообщала, что по телеграм-каналам пошел разгон информации о том, что найденный сегодня мертвым Андрей Павлов (брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова) якобы страдал от алкоголизма и умер от запоя. По данным "Страны", эта информация запускается силовиками. И опровергается родными и друзьями Андрея, которые указывают, что распространяться эта информация начала еще до появления результатов экспертизы, что указывает на явный заказ с целью дискредитировать покойного.

Также мы информировали, что полиция Кривого Рога рассказала, что за день до смерти брат Павлова жаловался на плохое самочувствие.