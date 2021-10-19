Медики уже провели вскрытие тела погибшего вчера младшего брата экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея. Однако причины смерти пока не разглашают. Предварительно и неофициально говорят, что это было отравление.

Об этом "Стране" сообщила Виктория Третяк, депутат горсовета Кривого Рога.

"Уже провели вскрытие тела Андрея, но пока нам ничего не говорят. Официально. Неофициально - причины смерти придумывают. Это началось еще вчера со слива про якобы его алкоголизм. Будут пытаться дискредитировать. Мне сказали, что у него дома полиция нашла 7 тысяч долларов, их изъяли. Но Андрей поручал официально чистую зарплату на "Арселор миттал" 40 тысяч грн, плюс премии. Он был начальником цеха. Он мог себе позволить есть нормальную еду и нормальное что-то выпить под повод, как и все. И друг его, и соседи, и его знакомые говорят все как один, что никогда его пьяным не видели. Он не злоупотреблял спиртным. Человек добрый, честный, ответственный, порядочный. Всегда опрятный был, не бедствовал. Все хорошо о нем отзываются. И тут, ни с того ни с сего стало плохо", - рассуждает Виктория Третяк.

При этом сама Третяк не верит в то, что смерть Павлова-младшего была случайной.

"Я уверена, что его отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%", - сообщила "Стране" депутат.

Похороны Андрея Павлова состоятся в этот четверг, 21 октября. Его похоронят на центральном кладбище, рядом с отцом. На этом же кладбище похоронен и Константин Павлов.

"В 11:30 начнется отпевание - в доме, где он жил. А оттуда поедут на центральное кладбище. Андрея похоронят возле их отца, недалеко от мэра. У него ни жены, ни детей. Остался только один ближайший родственник племянник - Юра, сын Константина Павлова, - и двоюродные братья, тети, дяди", - говорит Виктория Третяк.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что стоит за смертью Павловых, и рассказывала о версиях внезапной смерти брата погибшего мэра Кривого Рога.

Также мы сообщали, что друг найденного мертвым Павлова рассказал об угрозах и "советах" покинуть Кривой Рог.