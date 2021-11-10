Сегодня стало известно, что двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога Борис Павлов покончил жизнь самоубийством - его обнаружила повешенным бывшая гражданская супруга Анастасия Тесленко. В интервью изданию "Свои" она рассказала, что Борис болел раком и накануне смерти врачи отказались его оперировать.

По словам Насти, врачи собрали консилиум и отказались проводить ему колостому (илеостомия или колостома это хирургическая операция, заключающаяся в выведении подвздошной кишки наружу через переднюю брюшную стенку для создания искусственного отверстия для выведения кишечных масс - Ред).

Помимо онкозаболевания у Бориса Павлова также обнаружили туберкулез.

"У него был рак. Его не хотели класть на операцию. Отказывали в операции, отказывали ставить ему стому. Хотели проводить операцию в "тысячке", я не знаю, руководство или нет, в онкобольнице сказали, что направление на операцию давать не будут, потому что обнаружили еще туберкулез", - сказала она в интервью телеграмм-каналу "Свои".

По ее словам, это произошло накануне самоубийства. "Буквально вчера был консилиум и ему сказали "нет", - сказала женщина.

Как писала "Страна", криворожского мэра Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Среди версий произошедшего следствие рассматривает самоубийство. Не исключается версия доведения до самоубийства. Однако родственники мэра не верят в суицид.

26 октября был найден мертвым брат погибшего Константина Павлова - Андрей Павлов. Он был младше на четыре года и ушел из жизни через 3 месяца после него. Криворожская прокуратура расследует смерть Андрея Павлова как умышленное убийство.