Смерть брата погибшего экс-мэра Кривого Рога Андрея Павлова наступила в результате случайного отравления алкоголем. Об этом говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Сообщение копов комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"Что такое "случайное отравление алкоголем" в полиции не пояснили. То ли он случайно что-то выпил, то ли ему "случайно" что-то в алкоголь подбросили. Напомним, друзья и соратники семьи Павловых говорят, что Андрей Павлов не злоупотреблял алкоголем. А информацию о его алкоголизме со вчерашнего дня вбрасывали власти через телеграм-каналы", - говорится в сообщении.

"Страна" ранее сообщала, что криворожская прокуратура расследует смерть Андрея Павлова как умышленное убийство. В прокуратуре отметили, что уголовное производство начато по факту смерти жителя Кривого Рога, которая квалифицирована по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Также мы писали, что найденный мертвым Андрей Павлов не злоупотреблял алкоголем. Об этом сообщил друг покойного - Юрий Колесниченко.

Колесниченко категорически опровергает, что Павлов имел пристрастие к алкоголю, о чем со вчерашнего дня разгоняют информацию различные Телеграм-каналы.