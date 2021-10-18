Знакомый Андрея Павлова, который обнаружил его мертвым в квартире, рассказывает как это и было и что этому предшествовало.

Видео его слов распространили полицейские региона в понедельник, 18 октября.

По словам знакомого, в 5 утра Андрей Павлов позвонил ему с просьбой купить воды и кефира, потому что он плохо себя чувствует. На работу Павлов ехать отказался и предпочел отлежаться дома. Знакомый предложил вызвать Павлову "скорую помощь, но от этого предложения Андрей отказался.

Друг Павлова рассказал, что в 11 часов дня он решил позвонить Андрею, но тот уже не ответил на звонок. После работы знакомый поехал к нему, где и обнаружил его тело.

"Вызывает вопросы, как товарищ Павлова попал в квартиру, в которой кроме мертвого хозяина никого не было", - комментирует слова знакомого Павлова телеграм-канал "Политика страны".

"Страна" сообщала, что полиция Кривого Рога рассказала, что за день до смерти брат Павлова жаловался на плохое самочувствие. Правоохранители также раскрыли некоторые детали происшествия. По их данным, тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. За день до этого пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Также мы писали, что друзья найденного сегодня мертвым Андрея Павлова опровергают, что он злоупотреблял алкоголем, о чем сейчас разгоняется информация по телеграм-каналам.