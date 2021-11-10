В Кривом Роге нашли повешенным брата погибшего в августе мэра Павлова

В среду, 10 ноября, повесился родственник погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом сообщил Telegram-канал "Черти Кривого Рога".

По их информации, речь идет о двоюродном брате Константина - Борисе Павлове. По данным паблика, он длительное время болел туберкулезом.

Источник "Страны" в МВД подтвердил информацию о самоубийстве брата погибшего экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова - Бориса.

Как уточнил источник, Борис был двоюродным братом Константина Павлова по отцу. Он длительное время болел.

"Онкология желудка и пищевода, к тому же, туберкулёз", - сказал собеседник.

Борис Павлов. Фото: t.me/demonkr

Напомним, Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге своего дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства. При этом, родственники, коллеги и друзья мэра не верят в суицид.

26 октября был найден мертвым брат погибшего в августе мэра Кривого Рога - Андрей Павлов. Он был младше Константина на четыре года и ушел из жизни через три месяца после него. Криворожская прокуратура расследует смерть Андрея Павлова как умышленное убийство.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о смерти младшего Павлова, а также как она может быть связана с гибелью его старшего брата.