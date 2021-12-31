В пятницу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", - сказано в указе.

Алексей Сухачев - доктор юридических наук и заслуженный юрист. В 2000 году он начал военную службу в в органах государственной безопасности, где со времен стал заместителем начальника Главного управления Центрального управления СБ Украины. Затем работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины, проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, Сухачев 20 августа был назначен на должность заместителя директора ГБР. Осенью того же года он стал новым и.о. директора Госбюро расследований.

Также сообщалось, что первым директором ГБР был Роман Труба, занимавший должность с 22 ноября 2017 года. Однако в декабре-2019 президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований, который предусматривал увольнение Трубы.