Киевским патрульным полицейским и сотруднице Святошинского управления полиции сообщили о подозрении. Копы применили силу к адвокату и препятствовали его деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Летом прошлого года адвокат случайно стал свидетелем задержания полицейскими супружеской пары из-за подозрения в хранении наркотиков. Адвокат предложил им правовую помощь и устно заключил с супругами соглашение.

"Сразу после этого юрист предоставил адвокатское удостоверение и выдвинул правоохранителям законное требование снять с его подзащитных наручники, однако полицейские отказались", – сказано в сообщении.

После прибытия следственно-оперативной группы Святошинского управления полиции, инспектор отдела дознания не допустила адвоката к месту проведения осмотра и приказала остановить его. Она же запретила фиксировать следственные действия на видео, проигнорировав законные требования как адвоката, так и задержанного.

Патрульные выполнили противоправный указ и стали отталкивать адвоката, который пытался подойти к подзащитным. У него из рук выбили телефон, повалили его на землю и несколько раз ударили, после чего доставили в отделение.

"Инспектор отдела дознания подозревается во вмешательстве в деятельность защитника с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 397 УК Украины), двое патрульных – в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), а одному инспектору патрульной полиции инкриминируются обе вышеупомянутые статьи", - сообщили в ГБР.

Санкции вышеупомянутых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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