В Польше двоих полицейских подозревают в избиении украинца. Мужчина утверждает, что правоохранители сначала задержали его, а потом вывезли в лес и применили силу. Теперь полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает Nasza Mlawa.

Инцидент произошел в городе Млава еще в середине сентября. Вечером 16-го числа правоохранители прибыли на улицу Жеромского на вызов о дебоше. Там они задержали 30-летнего украинца, как утверждается, превысив свои полномочия.

Уже на следующий день украинец пожаловался в полицию на действия правоохранителей. По словам мужчины, его вывезли в лес и избили. Заявление у гражданина Украины не приняли, пояснив это тем, что он нетрезв. Тогда украинец обратился в прокуратуру. После этого началось расследование. Двоих полицейских отстранили от работы.

По информации районного прокурора города Мальва Марцина Багинского, после избиения полицейскими состояние здоровья украинца ухудшилось на семь дней. У полицейских взяли объяснения, сейчас их проверяют.

"К ним была применена мера пресечения в виде залога. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с исключением со службы", - уточнил прокурор.

Напомним, "Страна" писала о том, что в конце октября в Польше полиция с погоней задержала украинцев, перевозивших 12 нелегалов.

Также мы сообщали, что в Польше пьяный украинец с ножом напал на соотечественника, а потом набросился на полицию.