В пятницу, 24 декабря, Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение министру транспорта России Евгению Дитриху за организацию незаконных воздушных перевозок в аннексированный полуостров Крым.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, действующему российскому министру транспорта и его заместителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу Украины (ч.3 ст.332 УК Украины). Теперь им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

По данным следствия, подозреваемые на руководящих постах Аэрофлота организовали схему, по которой с апреля 2014 года по ноябрь прошлого года на украинский полуостров и с него было совершено более 34 тысяч рейсов.

"Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек", – указывыается в сообщении.

Рейсы проходили в нарушение норм международного права и воздушного права Украины.

Ранее мы писали о том, что в Украину не пустили российскую модель 21-летнюю Элину Бурлакову, которая многократно посещала Крым.

Также "Страна" сообщала, что в Украину не пустили российского музыканта, который направлялся сюда для участия в творческом проекте. По предварительным данным, речь идет о гитаристе группы "Город 312" Александре Ильчуке. По информации погранслужбы, после аннексии Крыма он несколько раз незаконно въезжал на территорию полуострова и участвовал там в концертах.