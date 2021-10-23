Российской поэтессе и автору разных проектов на три года запретили въезд в Украину из-за того, что ранее она ездила отдыхать в аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

25-летнюю девушку, гражданку России, пограничники остановили в аэропорту "Киев". Поэтесса прилетела в Украины из Испании. Во время оформления документов выяснилось, что она посещала Крым. В результате девушке запретили въезд на территорию Украины на срок три года.

"Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом", - сказано в сообщении.

Вероятно, речь идет о российской поэтессе Алисе Денисовой 1996 года рождения. В этот же день она написала в своем Тelegram-канале "Дневники Алисы" о том, что на вопросы о посещении Крыма на границе стоит отвечать отрицательно, даже если это ложь.

"Запомните одно, если не хотите реветь на границе от того, что вас разлучают с любимым человеком, на вопрос, зачем вы ездили в Крым, отвечайте: "Я не ездил". Даже если ездили. У меня все. P.S. Эмоций на поэму", - написала она.

Напомним, российской певице Пелагее запретили въезд в Украину из-за ее участия в крымском КВН.

Также сообщалось, что молдаванину на три года запретили въезд в Украину за георгиевскую ленту в его автомобиле.