В Украину не пустили российского музыканта, который направлялся сюда для участия в творческом проекте. Об этом сообщает Госпогранслужба, не называя имени музыканта. По предварительным данным, речь идет о гитаристе группы "Город 312" Александре Ильчуке. По информации погранслужбы, после аннексии Крыма он несколько раз незаконно въезжал на территорию полуострова и участвовал там в концертах.

Гражданин РФ прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. На вопрос, когда он в последний раз посещал полуостров, россиянин отвечал, что не помнит, после чего он стал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал.

"За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украину пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет на въезд в Украину на ближайшие три года", - говорится в сообщении.

Также пограничники сообщают, что на запрет въезда в Украину российский музыкант отреагировал фразой: "Ну все, остались без хорошей музыки".

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину не пустили россиянина, утверждавшего, что у него сверхспособности, пограничники сняли его на видео.

Также мы сообщали, что в Украину запретили въезд узбеку, который приехал покупать трактор, у него на одежде был герб России.