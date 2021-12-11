В международном аэропорту Борисполь пограничники отказались пускать в страну гражданина Узбекистана, который прилетел в Украину с символикой РФ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как объяснили в Госпогранслужбе, на одежде путешественника были изображения флага и герба России и надписи "Russian national team".

Гражданин также не смог внятно объяснить цель поездки. По его словам, в Украину он приехал для покупки трактора.

"Но во время опроса не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было денег даже на бронирование гостиницы, а емкость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине", - сообщили пограничники.

В результате фермер отправился в Ташкент обратным рейсом.

Ранее "Страна" писала о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал фото, на котором запечатлены два болельщика на матче сборных Украины и Швеции. У одного из них на плечах российский триколор, а у второго - флаг Украины.

В результате болельщику, который пришел с российским триколором, в шапке с советской символикой на матч Украина - Швеция и обнимался с украинским фанатом, порвали футболку.