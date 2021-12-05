В погранслужбе Украины проинформировали, что возле границы с Россией задержана группа граждан Азербайджана и их проводник - гражданин Украины.

Об этом сообщает в Facebook в воскресенье, 5 декабря, Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, четыре иностранца и гражданин Украины задержаны вблизи населенного пункта Красный Деркул Щастинского района военнослужащими Луганского пограничного отряда при взаимодействии с сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и УМП ГУНП в Луганской области.

Четверо задержанных, пробиравшихся через границу в темноте, оказались гражданами Азербайджана, пятым был украинец, сопровождавший иностранцев, чтобы путешественники не заблудились и беспрепятственно пересекли границу.

Выясняя обстоятельства правонарушения, правоохранители установили, что иностранцы решились незаконно пересечь границу в связи с запретом въезда в Россию, а наш соотечественник им в этом помогал.

Продолжаются следственные действия, на нарушителей составлены соответствующие материалы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше три украинца, россиянин и таджик переправляли в страну мигрантов. В задокументированном случае сообщают о попытке переправить через границу 18 нелегалов.

Также мы писали, что двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов на машинах с польскими номерами. При этом задержания произошли в разных районах прибалтийского государства.