Государственная пограничная служба Украины сообщила об установлении рентгено-телевизионных интроскопов на административной границе с Крымом.

Об этом сообщает в Facebook в воскресенье, 5 декабря, Госпогранслужба Украины.

По заявлению пограничников, в ведомстве постоянно работает над повышением комфорта, безопасности и скорости пропускных операций в контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом. С этой целью на КПВВ устанавливают рентгено-телевизионные интроскопы.

Такие обзорные аппараты предназначены для поиска и обнаружения запретных и потенциально опасных предметов.

Пограничники смогут быстро и эффективно осматривать ручную кладь и багаж, с которым граждане пересекают админграницу.

Интроскопы уже установлены на КПВВ "Чонгар" и в ближайшее время будут оборудованы и на КПВВ "Каланчак".

На Чонгаре установили интроскоп для осмотра багажа. Источник: Facebook/Погранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что 19 октября контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка", расположенный на административной границе с Крымом, прекратил свою работу, согласно распоряжению Херсонской облгосадминистрации. Теперь пересечь административную границу с Крымом можно будет только через КПВВ "Каланчак" или КПВВ "Чонгар", которые продолжают свою работу в штатном режиме.

Также мы писали, что вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в ходе визита на границу Херсонской области с Крымом заявила, что рядом с КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным полуостровом начнут обустраивать автостанции. Также, по ее словам, там могут появиться пункты для вакцинации от Covid-19, аптека и отделение банка.