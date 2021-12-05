Белорусские пограничники пообещали Украине крайне жесткий ответ в случае нарушения государственной границы
Белорусские пограничники пообещали украинской стороне жестко отреагировать на повторное нарушение государственных границ.
Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на представителя Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова.
Комментируя инцидент с украинским вертолетом Ми-8, который во время военных учений оказался на белорусской территории, Павлов заявил, что в следующий раз пограничники Беларуси будут действовать крайне жестко.
Напомним, 4 декабря пограничники Беларуси зарегистрировали нарушение украинским вертолетом государственной границы. Инцидент произошел во время проведения Украиной учений на границе с республикой.
Украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси.
В то же время помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отрицает факт нарушения границы.
В результате в Министерство обороны Беларуси вызвали в Минск военный атташе при Посольстве Украины, ему вручили ноту протеста из-за нарушений белорусской воздушной границы украинской стороной.
С 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяют авиацию и беспилотники, но подчеркнул, что пересечения границы с Беларусью не было.