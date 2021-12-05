Белорусские пограничники пообещали украинской стороне жестко отреагировать на повторное нарушение государственных границ.

Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на представителя Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова.

Комментируя инцидент с украинским вертолетом Ми-8, который во время военных учений оказался на белорусской территории, Павлов заявил, что в следующий раз пограничники Беларуси будут действовать крайне жестко.

Напомним, 4 декабря пограничники Беларуси зарегистрировали нарушение украинским вертолетом государственной границы. Инцидент произошел во время проведения Украиной учений на границе с республикой.

Украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси.

В то же время помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отрицает факт нарушения границы.

В результате в Министерство обороны Беларуси вызвали в Минск военный атташе при Посольстве Украины, ему вручили ноту протеста из-за нарушений белорусской воздушной границы украинской стороной.

С 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяют авиацию и беспилотники, но подчеркнул, что пересечения границы с Беларусью не было.