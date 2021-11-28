Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Украину в нагнетании темы "угрозы" от нелегальной миграции с белорусской территории ради получения средств от "западных кураторов".

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "СТВ".

По его словам, если происходящее в Польше и Литве еще можно как-то оправдать, так как они являются членами НАТО, то происходящее в Украине не поддается здравому смыслу.

Он добавил, что это уже истерия Киева в надежде получить какие-то средства от Запада, чтобы что-то себе урвать.

"Но то, что происходит на территории нашей южной соседки не поддается здравому смыслу. Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать", - сказал он.

Также госсекретарь уточнил, что не видит угрозы со стороны беженцев, которые "с мирными целями ехали туда, куда их позвали, - в Германию, Великобританию, в Европу". По словам Вольфовича, их попытка прорваться через границу с Польшей - это защитная реакция "доведенных до отчаяния людей".



"Я ставлю себя на место любого мужчины: если бы рядом находились жена и ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом, я бы не только палку и камень взял в руки", - объяснил он.

Кроме того, Вольфович акцентировал, что украинские военные в рамках операции "Полесье" отрабатывают действия в случае проникновения в страну беженцев.

"Ну кто пойдет в Украину? Наоборот, только с Украины: 192 человека - украинцев, по-моему - за этот год попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране", - рассказал госсекретарь.



Вольфович считает, что за последнее время Киев "и так немало получил" финансовой помощи от Запада, только от США за этот год - "более 130 миллионов долларов на вооружение".

"То, что делает Украина, - это не добрососедские отношения, к сожалению", - подытожил он.

Напомним, ранее глава МВД Монастырский анонсировал применение оружия в случае прорыва мигрантов в Украину.

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