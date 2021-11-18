На польско-белорусской границе в понедельник, 8 ноября, военные зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения, кроме того, задержали 17 человек задержаны.

Об этом сообщает польская погранслужба в Twitter.

"Вчера мы зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы польско-белорусской. Задержаны 17 человек (в основном, граждане Ирака). Выдано 85 решений о выезде с территории Республики Польша. За пособничество задержаны 6 человек (2 гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки предотвращены", - говорится в сообщении.

Тем временем, в Минобороны Польши заявили, что в ночь на четверг, 18 ноября, на границе с Беларусью были задержаны около ста мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу в Дубичи-Церкевне.

Между тем, мы также сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель поставил условие, что Евросоюз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, а остальным желающим пересечь границу ЕС Минск поможет вернуться домой.