В Борисполе пограничники не пустили в Украину гражданина России, который заявлял, что он ранее служил в ФСБ и ГРУ РФ и работал в "команде президента РФ Владимира Путина", а сейчас из-за "атак" он едет сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

Мужчина пытался попасть в Украину и заявил пограничникам, что работал на ФСБ, но приехал по "паспорту прикрытия". Пограничники сняли с ним видео, и опубликовали, хотя по его речи явно понятно, что мужчина не в себе.

"У меня сверхспособности, подключаете приборы, и я могу выдавать любую информацию. Я на себе использовал разноцветные порошки, предоставленные для спецслужб" - говорит он на видео.

По данным пограничников, мужчина прибыл в аэропорт рейсом из Абу-Даби, в итоге его отправили туда обратным рейсом.

Ранее мы писали, что пограничники запретили въезд в Украину двум россиянам для проведения концерта.

Кроме того, мы рассказывали, что одна из них - певица Mary Gu - объявила фанатам об отмене концерта в Киеве.

Также сообщали, что пограничники задержали российского сталкера в зоне ЧАЭС.