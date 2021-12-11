Россиянкой, которой Госпогранслужба Украины отказала в пересечении границы и запретила въезд на три года, оказалась певица из РФ Мария Гусарова (Mary Gu).

Об этом сама певица сообщила в Instagram,заявив при этом об отмене концерта в Киеве

"Киев, срочные и очень грустные новости. Концерт, который должен был состояться сегодня, будет перенесен на другую дату по независящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины. Я и моя команда приносим свои извинения", - написала она.

Также певица добавила, что билеты на концерт останутся действительными и возвратные в полном объеме.

Напомним, сегодня Госпогранслужба сообщила, что двух граждан РФ, прилетевших рейсом из Стамбула, не пустили в Украину.

Во время оформления пограничники установили, что россияне нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т. ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы.

Было выяснено, что женщина является российской певицей, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину россияне планировали попасть для проведения концерта.

За нарушение норм украинского законодательства им отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года.

Ранее "Страна" писала о том, что российской поэтессе и автору разных проектов на три года запретили въезд в Украину из-за того, что ранее она ездила отдыхать в аннексированный Крым.

Кроме этого, летом российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.