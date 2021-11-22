На 8 марта 2022 года в Киеве запланирован концерт Михаила Шуфутинского.

Известный российский артист записал видеоприглашение к своим поклонницам. Для украинок он пообещал исполнить все свои хиты.

Билеты есть в продаже, однако проведение мероприятия под вопросом. Госпогранслужба грозится не пустить его. Информационную атаку против певца уже начали националисты.

Поэтому фраза Шуфутинского из его песни "Крещатик" - "Кыяне, прощайте" - может стать снова актуальной, если певца не пустят в Украину.

Все подробности - в материале "Страны".

Что известно о концерте Шуфутинского в Киеве

На concert.ua открыта продажа билетов на концерт Михаила Шуфутинского. Он планирует выпустить во Дворце спорта в Международный женский день.

Сайт анонсирует событие как сверхпопулярное. Билеты на него действительно разлетаются, как горячие пирожки.

Уже недоступна продажа билетов в сектор "Делюкс", который ближе всего к сцене (выделено серым цветом). Целыми рядами они выкупаются и во все остальные зоны, где стоимость стартует от 590 и заканчивается 5990 гривнами. По всей видимости, певца собираются послушать семьями и коллективами.

Шуфутинский даже записал для своих поклонников из Украины видеоприглашение:

"Дорогие мои друзья, дорогие кыяны! Совсем скоро, 8 марта, я приеду к вам. И в этот прекрасный праздничный вечер я спою для вас все ваши самые любимые песни. Люблю вас. Ваш Михаил Шуфутинский".

73-летнего Шуфутинского с Украиной связывают корни предков. Он, конечно, родился не "на Шулявке на блатной", а в Москве. Однако его бабушка и дедушка по отцу были родом из Кропивницкого и Черкасс.

В этом числе по этой причине он воспевает Украину в своих композициях. Самая известная из них - "Крещатик" ("Расцвели каштаны в Киеве весной...").

Второй знаменитый хит, который Шуфутинский традиционно исполняет - "Моя Одесса".

Благодаря этим двум песням, а также другим хитам - "Марджанджа", "3-е сентября", "Еврейский портной", "Ночной гость", "Наколочка", "Пальма-де-Майорка", "Обожаю", "Старое кафе", "За милых дам" - у Шуфутинского в Украине огромная армия поклонников, большую часть которой составляет прекрасный пол.

Впрочем, в последние годы у украинских женщин не было возможности вживую наслаждаться творчеством исполнителя. Он гастролирует уже не так активно, как раньше, и давно не приезжал в Киев.

За что внесли на "Миротворец"

Не способствовало концертам в Украине внесение Михаила Шуфутинского на сайт "Миротворец". Это произошло в апреле 2017 года.

Музыкант тогда заявил, что не понимает причины попадания в "какие-то списки". Но причиной стало то, что он выступал в Крыму и ездил туда не через Херсонскую область.

Артист сказал, что на полуострове, несмотря ни на что, он выступать все равно будет, потому что "ездит туда, где его ждут".

Шуфутинский добавил, что выступал в Армении и Азербайджане, Грузии и Молдове, но "тут они решили, что я выступаю на каких-то "оккупированных территориях".

"Я не парюсь", – подытожил музыкант в 2017 году и с тех еще много раз пел для крымчан и туристов.

В январе 2021 года Михаилу Шуфутинскому, а также его коллеге Филиппу Киркорову, запретили въезд в Литву.

Никаких действий, противоречащих законам страны, оба они не совершили. Решение было принято с аргументацией, что Шуфутинский и Киркоров являются инструментом "мягкой российской политической пропаганды".

Почему МИД Литвы выбрал в качестве "жертв" именно этих звезд - сложно сказать. Вероятнее всего, потому что они известны максимально широкой аудитории. Другой логики нет: ни Киркоров, ни Шуфутинский не являются рьяными сторонниками Путина, в отличие от сотен других российских певцов, которым посещение Литвы по-прежнему разрешено.

Атака националистов и возможный запрет на въезд

Несмотря на многочисленные гастроли в Крыму, на момент подготовки материала Михаил Шуфутинский не был внесен в "черный список" Минкульта.

Напомним, что именно это "метка", а не включение на "Миротворец", является последний инстанций. То есть де-юре Шуфутинский начал организовывать концерт в Киеве 8 марта, будучи въездным в страну.

Впрочем, спеть для киевлян российского певцу скорее всего и не удастся.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что "относительно данного лица в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории".

Демченко прямо не сказал, что Шуфутинского не пустят в Украину, но намекнул на это.

"В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты", - сказал Демченко.

Традиционно для таких случаев поднял шум радикал Сергей Стерненко. "В марте следующего года в Киеве хочет выступить крымнашист Шуфутинский, регулярно незаконно посещающий оккупированный украинский полуостров.

Он даже говорил, что потенциальные проблемы его не пугают, и он принципиально будет дальше гастролировать в Крыму.

По закону его, конечно, не должны пускать. Но, учитывая, что наше государство толерует других россиян-любителей войны, ждать можно чего угодно", - написал Стерненко.

Мы продолжим следить за развитием ситуации. Пока же особенно интересно, кем выкуплен весь зрительский сектор "Делюкс" на концерте Шуфутинского в Киеве.

Нельзя исключать, что эти же люди могут способствовать и его посещению Украины. Тем более, что двойные стандарты относительно "черного списка" Минкульта хорошо известны.

Например, в него не входит Федор Добронравов, который публично поддерживал присоединение Крыма к России и много раз был там. По некоторым данным, - потому что сыграл одну из главных ролей в сериале "Сваты".

А как определяют тех, кто ездил в Крым?

Украинские пограничники, как оказалось, могут отслеживать, кто именно из россиян посещает Крым для последующего внесения этих людей в "черный список" для въезда в Украину как с помощью открытых данных, так и через купленные закрытые базы сотовых операторов.

Об этом сообщают российская газета "Известия" со ссылкой на информацию специалистов по кибербезопасности.

Исследователь в области безопасности и криминалист Дмитрий Борощук предположил, что Украина стала использовать нейросети, которые мониторят весь контент социальных сетей с тегами из Крыма и заносят граждан России и других стран в списки на проверку.

То есть, в таком случае, нейросетью анализируются и систематизируются открытые данные - если, например, у человека в постах в соцсетях фигурирует слова "Крым", "Ялта", а он является при этом россиянином, то нейросеть делает соответствующие выводы, говорит Борощук.

В свою очередь, глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, напротив, считает, что анализируются не открытые данные, а информация российских операторов сотовой связи, которые собирают информацию об абонентах.

"Известно, что такие базы данных на регулярной основе продаются в ряд коммерческих сервисов. К ним можно подключиться по вменяемой цене", - говорит Бедеров.