В субботу, 11 декабря, сотрудники Госпогранслужбы на три года запретили въезд в Украину прибывшим из Турции двум россиянам, которые незаконно посещали Крым.

Об этом сообщает Госпогранслужба.



"Сотрудники Госпогранслужбы продолжают меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины. Двух таких иностранцев, мужчину и женщину – граждан РФ, обнаружили пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в одном из столичных аэропортов. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула", – говорится в сообщении.

Как заявили пограничники, иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированный Крым, в том числе посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы.

"Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", – сообщили в ведомстве.

В Украину россияне планировали попасть, чтобы провести концерт. За нарушение норм украинского законодательства им отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года.

Ранее украинские пограничники запретили въезд в нашу страну российской актрисе Глафире Тархановой из-за незаконной поездки в аннексированный Крым. Теперь она также три года не сможет посещать Украину.

Также "Страна" писала о том, что российского певца Михаила Шуфутинского предупредили о запрете концертов в Киеве после посещения Крыма.