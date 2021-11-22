Российского певца Михаила Шуфутинского предупредили о запрете концертов в Киеве после посещения Крыма.

Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

По словам Демченко, "относительно данного лица в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории".

"В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты", — сказал Демченко.

Таким образом, концерт Шуфутинского в Киеве оказался под угрозой.

Напомним, певец планировал выступить во Дворце спорта 8 марта 2022 года. В настоящее время билеты на его выступление стоят от 590 до 6000 гривен. Сам Шуфутинский пока никак не прокомментировал возможный запрет на въезд в страну.

Ранее мы рассказывали, что чиновники из МИД Литвы признали российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского "инструментами российской пропаганды" и решили запретить им въезд в страну.