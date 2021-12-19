Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису, которая незаконно посещала территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась на Украину, чтобы принять участие в съемках", - говорится в сообщении.

Также пограничники уточнили, что актрисе запретили въезд в Украину на ближайшие три года. При этом имя актрисы не раскрывается.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы на три года запретили въезд в Украину прибывшим из Турции двум россиянам, которые незаконно посещали Крым. Как заявили пограничники, иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированный Крым, в том числе посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы.

Ранее украинские пограничники запретили въезд в нашу страну российской актрисе Глафире Тархановой из-за незаконной поездки в аннексированный Крым. Теперь она также три года не сможет посещать Украину.

Также "Страна" писала о том, что российского певца Михаила Шуфутинского предупредили о запрете концертов в Киеве после посещения Крыма.