В США на границе с Мексикой пограничники открыли огонь по нелегальным мигрантам, которые оказались гражданами России.

Об этом идет речь в новостном сюжете телеканала "Россия 24".

Как сообщили в погранслужбе США, два автомобиля на большой скорости попытались пересечь границу с Мексикой и нелегально попасть в страну. Чтобы остановить их, один из офицеров произвел четыре выстрела. Пули угодили в одну машину, которая после этого врезалась в следовавший впереди внедорожник.

В автомобилях были 18 россиян без документов, причем семеро из них – дети. Самому старшему ребенку 14 лет.

Как писала "Страна", в ноябре, в разгар мигрантского кризиса на границе Польши и Беларуси, польская сторона заявила, что белорусские пограничники предлагают алкогольные напитки мигрантам. По словам польских полицейских, спиртное служит допингом для агрессивного настроения среди нелегалов.

Также мы сообщали, что с 15 декабря украинские пограничники получили новые права по применению силы к нарушителям, которые в прошлом месяце утвердила Верховная Рада. Пограничникам разрешили использовать физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие и боевую технику - сухопутную и морскую.