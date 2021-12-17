Районный суд Львова отправил в тюрьму 28-летнего львовянина, который занимался продажей и контрабандой наркотиков. Мужчину задержали при попытке перевезти более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу.

Об этом сообщает издание "Захид.Net".

По данным уголовного дела, 28-летний Иван Костенко регулярно торговал наркотиками у себя дома. В частности, у Костенко можно было купить амфетамин, марихуану, МДМА и другие психотропные вещества. Следствие не установило, кто поставлял наркотики Костенко, но известно, что он их покупал за криптовалюту через Telegram-каналы.

Летом 2020 года Иван Костенко приобрел очередную партию наркотиков, которые планировал перевезти в Польшу.

4 июля злоумышленник спрятал в подкладку своих трусов 1,2 кг наркотиков – амфетамина и МДМА. Костенко пытался пешком перейти через границу в пункте пропуска "Шегини", однако во время осмотра таможенники обнаружили его тайник с наркотиками. Все психотропные вещества работники таможни изъяли.

Во время судебного заседания Иван Костенко признал свою вину и заявил, что торговал наркотиками из-за финансовых затруднений. Костенко попросил суд учесть его молодой возраст и не наказывать его строго.

Судья районного суда учел искреннее раскаяние Ивана Костенко, а также его положительную характеристику с места жительства. В то же время, суд обратил внимание, что Иван Костенко занимался контрабандой наркотиков в особо крупных размерах и решил, что его необходимо изолировать от общества.

Ивану Костенко назначили 8 лет тюрьмы, полтора года из которых он уже отсидел в СИЗО.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернополе мужчина пришел со своими наркотиками в суд по делу о незаконном изготовлении наркотиков.

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