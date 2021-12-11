В городе Северодонецк Луганской области сегодня ночью произошла драка между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими. В результате чего пострадала одна из участников конфликта.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

По данным правоохранителей, инцидент произошел рядом с магазином, который расположен по пр. Химиков.

"Между тремя правоохранителями, которые находились вне службы, и четырьмя местными жителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", - указано в сообщении.

Через некоторое время один из участников конфликта (женщина) обратилась в травмпункт городской больницы.

На данный момент по этому факту полицией начато проведение служебной проверки. Информация об инциденте уже передана в ГБР.

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