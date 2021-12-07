Служебный автомобиль исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесской области 3 декабря на пешеходном переходе в Одессе сбил женщину. Виновник ДТП не стал сообщать об этом муниципальным службам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

"Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав, что самостоятельно доставит женщину в больницу", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (часть 1 статьи 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Тем временем издание "Думская" сообщает, что служебным автомобилем Hyundai Sonata управлял инспектор Управления патрульной полиции в Одесской области, а в салоне был и. о. заместитель начальника ГУНП, бывший начальник патрульной Александр Гостищев и и. о. начальника одной из управления ГУНП. Они ехали в Черноморск, где в то время происходили столкновения между активистами и полицией.

Напомним, 23 августа случилась авария с автомобилем нардепа от "Слуги народа" Трухина. В ДТП пострадали водитель и пассажир другого авто, одним из которых оказался глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. При этом Трухин долгое время отмалчивался, но потом все же прокомментировал скандальную аварию, правда, отказавшись говорить, был ли он за рулем.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что в Киевской области на трассе в сторону Одессы утром 15 ноября столкнулись Mercedes S 560 и грузовик. За рулем легкового автомобиля находился народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев.