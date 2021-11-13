Вечером в субботу, 13 ноября, на трассе Николаев - Одесса произошла авария - автомобиль патрульной полиции Renault Duster столкнулся с Mitsubishi. В результате пострадали пять человек.

Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Так, авария произошла на трассе, в районе села Сычавка. По информации свидетелей, правоохранители хотели кого-то остановить, выехали на встречную полосу движения, где столкнулись с автомобилем "Мицубиси". После чего полицейское авто вылетело за пределы проезжей части и перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. На данный момент известно о трех пострадавших в "Мицубиси". Женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет с места происшествия увезли очевидцы аварии.

При этом водитель полицейского "Рено" также травмирован — по предварительным данным, его состояние крайне тяжелое. Получила травмы и девушка-полицейский, которая была в "Рено". Правоохранителей с места аварии увозила "скорая".

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции, а также бригада спасателей.

Ранее мы писали о том, что недавно в Харькове проезжавший на красный свет джип сбил двух 13-летних детей прямо на пешеходном переходе. Водитель оказался человеком, который преследовался за торговлю наркотиками, но избежал уголовной ответственности. "Страна" собрала все, что известно о ДТП, состоянии детей и водителе.

Позже на том же месте в Харькове произошло еще одно ДТП. Вечером 11 ноября женщина за рулем Mazda сбила полицейского, который охранял место аварии. И ее, и правоохранителя доставили в больницу.