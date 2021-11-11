В Харькове произошло очередное громкое ДТП. Проезжавший на красный свет джип, сбил двух 13-летних детей прямо на пешеходном переходе.

Местные жители опубликовали видео, как автомобиль на скорости сшиб подростков и протащил одного из них через весь перекресток.

Водитель оказался человеком, который преследовался за торговлю наркотиками, но избежал уголовной ответственности. Результат чего мы, видимо, и наблюдали сегодня в Харькове.

Причем в этом городе похожие аварии происходят до странного регулярно.

Собрали все, что на данный момент известно о ДТП, состоянии детей и водителе.

Ехал прямо по людям. Видео ДТП

ДТП произошло 11 ноября примерно в 15:00. На пересечение проспекта Науки и улицы Тобольской на красный свет вылетел внедорожник Toyota Land Cruiser. Он сбил 13-летних девочку и мальчика, которые шли по переходу.

Жуткие кадры зафиксировал видеорегистратор машины, стоявшей у "зебры". Джип на скорости сбил подростков, после чего один из них остался лежать без движения, а второго машина протащила через весь перекресток, прежде чем остановилась.

Также на кадрах видно, что после наезда водитель вышел из автомобиля и попытался поднять пострадавшего.

А вот еще одно видео ДТП в Харькове. Четко видно, что люди идут на зеленый свет по пешеходному переходу, когда их сбивает джип.

К счастью, дети остались живы и были госпитализированы в больницу. Их зовут Александр и Дарья. По словам врачей, пострадавшие получили ушибы. Их жизни ничего не угрожает.

Водитель задержан.

Что известно о водителе?

Водитель джипа оказался наркоманом, который раньше уже привлекался к ответственности по ст 309 УК Украины (незаконное производство или хранение наркотиков).

Точнее его пытались привлечь к ответственности, но уголовное дело замяли и до суда оно не дошло. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Министр пообещал "разобраться с прокуратурой до мелочей", как такое могло произойти. Но пока в это мало верится.

После аварии появилось видео, как водитель джипа, который сбил детей, ищет закладку наркотиков, и судя по всему, успешно - потому что он прячет что-то в карман и садится в машину. Позже проверка показала, что у него в крови наркотики.

Также стало известно, что накануне наезда водитель Toyota Land Cruiser в тот же день уже нарушал ПДД и привлекал внимание других автомобилистов. Один из очевидцев записал видео на котором говорит, что похоже, что водитель находится в неадекватном состоянии. Он сообщил полиции номера нарушителя.

"Стране" стало известно имя водителя, совершившего ДТП. Это 34-летний Лысенко Дмитрий Викторович. Он был на машине, принадлежащей ООО "Агрофирма Колонтас".

Известно также, что в мае 2021 года он получил срок в три года с испытательным сроком в 1 год по ч. 3 ст. 185 УК "Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему" (санкции статьи – от 3 до 6 лет).

То есть Лысенко отделался самым минимальным наказанием. Кто ему помогал в этом - пока неизвестно.

Но местные телеграм-каналы пишут, что водитель - якобы сын главы Харьковской райгосадминистрации Юрия Раины.

В тоже время, по другим данным это не так. ООО "Агрофирма Колонтас" действительно принадлежит жене Юрия Раины, но Лысенко - это не их сын. А человек, который пользовался их авто (то есть, в любом случае, для них не чужой).

Местные СМИ также публикуют фото Дмитрия Лысенко.

Другие громкие ДТП в Харькове

Это не первое громкое ДТП, потрясшее Харьков за последнее время.

Менее месяца назад произошло резонансное происшествие с 16-летним "мажором" Николаем Харьковским. Разогнавшись на Infiniti по проспекту Гагарина, он вылетел на перекресток на красный свет. В результате погиб 58-летний водитель машины, в которую он врезался. Травмы получили и трое пассажиров лихача.

Фото с места ДТП

При этом Харьковский не первый раз гонял по городу и хвастался, что сбивал людей, но ему за это ничего не было, потому что выручали деньги родителей. Также еще до ДТП он устроил стрельбу в супермаркете, но ушел от ответственности.

За несколько лет до этого в Харькове произошло еще одно резонансное ДТП с участием "мажоров".

18 октября 2017 года Lexus, за рулем которого ехала студентка Елена Зайцева, на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет, протаранил Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар, где убил шестерых пешеходов.

Водитель "Лексуса" оказалась родственницей влиятельных в городе и области людей а до ДТП она уже не раз была оштрафована за нарушения ПДД. В 2019 году ей дали десять лет колонии. Аналогичный срок получил водитель "Туарега" Геннадий Дронов, который ехал на желтый знак светофора в момент столкновения с "Лексусом"