В сети появилось новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым 2022 годом. Его длительность - 21 минута, что является абсолютным рекордом среди всех поздравлений украинских президентов за все годы.

В своем ролике Зеленский перечислил тех, кто, по его мнению, больше других достоин поздравлений в этом году. Это, например, спортсмены. "Украинцы прыгают выше и бегают быстрее", - сказал Зеленский.

Также он поздравил врачей, сделавших миллионы прививок. И других медработников.

Зеленский перечислил писателей, ученых, а затем водителей - "обычных людей, тех, кто просыпается первым и ложится последним".

Все заслуженные украинцы идут по красной дорожке - судя по всему, Мариинского дворца.

Отметим, что поражение сборной Англии на Евро президент объяснил тем, что "наши ребята не хотели портить отношения со стратегическим партнером".

Напомним, ровно год назад поздравление президента Зеленского записывали в четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и возле Софийского собора. Тогда Зе поздравил украинцев на несколько часов раньше, чем нужно, - его поздравление в полном объеме слили в Сеть.

Он обращался к народу, по факту беседуя с приглашенными к президенту детьми - объясняя им, что произошло со страной в этом году.