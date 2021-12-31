Президент Российской Федерации Владимир Путин записал новогоднее обращение к своим согражданам. Глава государства вспомнил о вызовах прошлого года, борьбе с коронавирусом и пожелал радостных событий и любви.

Соответствующее видео обнародовано на российском телевидении.

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Заканчивается 2021-й год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", - обратился Путин к россиянам.

Первыми новогоднее обращение Путина увидели жители Камчатского края, ведь там уже наступил Новый год (в 14:00 по Киеву - Ред.). Обращение президента России длится около шести минут.

"Всех нас объединяют надежды на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно отделить от событий прошлого года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать, благодаря нашей солидарности", - сказал Путин.

Российский президент напомнил о борьбе с пандемией коронавируса и выразил поддержку тем, кто потерял родных из-за ковида. Кроме того, он рассказал, что Россия в уходящем году твердо отстаивала свои национальные интересы.

Он пожелал соотечественникам здоровья, "много радостных событий в каждом доме" и любви, которая "вдохновляет всех на достижения. Путин также поблагодарил сограждан за поддержку, подчеркнув, что достижение намеченных целей зависит "от нас самих".

Напомним, накануне Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но Зеленского среди них не было.

Также сообщалось, что мэр Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом.