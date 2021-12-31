Президент РФ Владимир Путин 30 декабря дал российское гражданство американской писательнице, бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Сейчас ей 90 лет.

Указ главы соседнего государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится кроме прочего в указе.

Этим же указом Путин дал гражданство РФ нескольким уроженцам Франции - потомкам эмигрантов из России. Среди них 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

Сюзанна Масси - автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах она была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу. Как писала "Страна", в мае она в эфире телеканала НТВ обратилась к Путину с просьбой дать ей гражданство РФ, заявив, что посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. В июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси сказала журналистам, что гражданство ей нужно для написания книги в России.

Также мы рассказывали, что российский олигарх Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Вдобавок к российскому и израильскому.