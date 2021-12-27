Столичный мэр Виталий Кличко перенес человечество в далекое будущее во время поздравления с наступающим новым годом.

Кличко сделал несколько попыток назвать год, который весь мир будет встречать уже через несколько дней, но они оказались безуспешными.

"С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый (пауза - Ред.), две тысячи двести двадцать второй год", - сказал градоначальник.

Напомним, Виталий Кличко с завидным постоянством "балует" украинцев словесными казусами. В частности, новая сезонная оговорка мэра Киева Кличко родилась 5 декабря, когда он заявил, что коммунальщики будут посыпать дороги снегом. Вероятно он имел ввиду соль или песок.

Как сообщалось, 15 июня во время традиционного брифинга, посвященного ситуации в Киеве с коронавирусом, мэр столицы Виталий Кличко запнулся в нескольких трудных для него местах.

Ранее "Страна" писала о том, что на открытии главной елки страны на Софийской площади Виталий Кличко сбился во время обратного отсчета до зажжения елки.

Также мы сообщали, что Кива перехватил у Кличко лидерство по количеству шуток "Вечернего квартала". В шоу их свели в одном номере.