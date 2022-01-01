В своем новогоднем обращении-2022 президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об олигархах и своем законе против них.

"А как мы напугали олигархов! Впервые они боятся закона. Одного закона. И настолько боятся, что пугают всех нас. Пугали, что мы замерзнем, но цены на газ для наших граждан не выросли, и это факт. Пугали, что будем голодны. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая... К слову, собрали на земле, которую должны были вывозить вагонами. По крайней мере, так пугали. Но рынок земли запустился, миллионы украинцев стали реальными собственниками своей земли. Это отмечают все наши международные партнеры. Именно те, о которых пугали, что они от нас отвернутся", - произнес в речи Зе.

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Как писала "Страна", 24 ноября правительство утвердило план-график мер по борьбе с олигархами. С одной стороны, в нем прописаны нормы, которые дополняют уже принятый "антиолигархический" закон. С другой, он содержит пакет мер, усложняющих жизнь компаниям Рината Ахметова, который с недавних пор перешел в оппозицию президенту Зеленскому.