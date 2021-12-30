В четверг, 30 декабря, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое перенесли со среды из-за расширения списка рассматриваемых вопросов. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, озвучившего итоги мероприятия, его участники приняли решение касательно реестра олигархов.

Как сообщил Данилов, до 25 мая 2022 года СНБО на своём заседании внесёт в реестр первых олигархов - согласно недавно принятому закону.

Ранее мы подробно рассказывали, что сказано в законе об олигархах и какими будут его последствия.

Как писала "Страна", 24 ноября правительство утвердило план-график мер по борьбе с олигархами. С одной стороны, в нем прописаны нормы, которые дополняют уже принятый "антиолигархический" закон. С другой, он содержит пакет мер, усложняющих жизнь компаниям Рината Ахметова, который с недавних пор перешел в оппозицию президенту Зеленскому. Мы также детально разбирались в этом графике.

Кроме того, мы сообщали, что в начале ноября экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко передал свои телеканалы "Прямой" и "5 канал" в собственность нового медиахолдинга - "Свободные медиа". Он сделал это, чтобы не попасть в реестр олигархов.