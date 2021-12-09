Министр юстиции Денис Малюська опубликовал в соцсети иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, который планируют построить "за счет поступлений от Большой распродажи тюрем".

"Подумал я и выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений от Большой распродажи тюрем. Львов. Большое строительство тюрем начнется уже скоро!" - анонсировал Малюська.

При этом глава Минюста вспомнил про закон об олигархах, но добавил, что он тут "ни при чем", очевидно намекая, что дизайнерские интерьеры следственного изолятора предназначены не для простых смертных.

Напомним, скандальный закон об олигархах вступает в силу 7 мая 2022 года.

Как сообщалось, законопроект №5599 об олигархах Верховная Рада приняла во втором чтении 23 сентября, но со взаимоисключающими правками.

Также мы писали, что Верховная Рада разблокировала для подписания спикером и президентом закон об олигархах, переголосовав взаимоисключающие поправки. И оставила только одну из них, по которой статус олигарха присваивается СНБО (как и хотели на Банковой).

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что сказано в законе об олигархах, подписанном Зеленским, и какими будут его последствия.

Кроме того, Венецианская комиссия отложила рассмотрение закона об олигархах на 2022 год.