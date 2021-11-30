В Полтавском учреждении исполнения наказаний № 23 внезапно скончалась 20-летняя днепрянка Вероника Моторина, осужденная на 15 лет за убийство инструктора в тире. О смерти девушки стало известно поздно вечером в понедельник, 29 ноября. Эксперты устанавливают причину гибели девушки.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Информацию о смерти осужденной днепрянки подтвердили медики, которых минувшей ночью вызвали в СИЗО. По их словам, к моменту приезда бригады девушка уже была мертва. В последние минуты жизни ее пытались реанимировать сотрудники учреждения.

Первым о смерти осужденной сообщил Telegram-канал "ТРУХАЯ Полтава". По его данным, сразу после приговора суда девушка пыталась покончить с собой, порезав вены, но тогда она выжила. А накануне смерти Вероника Моторина целый день ничего не ела, курила и пила кофе. После этого она испытала эпилептический приступ. Сотрудники СИЗО и врачи не смогли спасти ее жизнь.

Информацию о смерти девушке "Полтавщина" подтвердили медики. Вчера они прибыли по вызову в СИЗО, но на время приезда медицинской бригады девушка была уже мертва. Перед этим ее пытались реанимировать работники учреждения.

Также известно, что после вынесенного в сентябре приговора суда, девушка находилась в СИЗО и пыталась обжаловать решение о 15-летнем заключении.

Убийство 64-летнего инструктора тира было совершено в феврале 2020 года. После ссоры с парнем Вероника Моторина решила пострелять в тире и выпустить пар. В результате она несколько раз выстрелила в работника тира. От полученных ран мужчина скончался.

Подсудимая свою вину так и не признала, заявив о том, что у нее не было намерения убивать инструктора, поскольку она пришла в тир, чтобы покончить с собой после ссоры с парнем.