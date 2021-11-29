Гражданин Соединенных Штатов Курт Гросанс, которого подозревают в заказе убийства министра аграрной политики Украины Романа Лещенко, подал на него иск в Хозяйственный суд Киева с требованием возместить 3,6 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, пишут Украинские новости.

Иск был подан в сентябре текущего года. Гросанс в лице своего предприятия просит суд обязать Лещенко возместить ему 3 611 417 гривен.

В свою очередь суд обратился в Центральное межрегиональное управление Миграционной службы в Киеве и Киевской области с запросом о доступе к персональным данным Лещенко и обязал предоставить информацию о его месте жительства (нахождения).

При этом 18 ноября Хозсуд оставил без движения иск Гросанса, установив истцу срок для устранения недостатков в течение семи дней со дня вручения определения.

Напомним, 18 ноября Министерство внутренних дел сообщило, что предотвратило покушение на возглавляющего Министерство агрополитики Романа Лещенко. В частности, глава МВД Денис Монастырский сообщил, что Романа Лещенко заказал гражданин США, который имел к министру имущественные претензии.

В ходе брифинга МВД Роман Лещенко упомянул январскую статью издания "KyivPost", в котором журналисты расписали суть его конфликта с заказавшим его гражданином США. Из статьи понятно, что речь идет об американском фермере Курте Гросансе. Гросанс обвинил 32-летнего Лещенко в краже 250 000 долларов, что Лещенко категорически отрицал. Напротив, он заявил "Kyiv Post", что американец совершил преступление, за которое Лещенко хочет, чтобы его посадили в тюрьму.

Позже Печерский райсуд Киева взял под стражу американского бизнесмена Курта Гросанса.

"Страна" собрала заявления правоохранителей и самого Лещенко на брифинге, а также разбирались, за что его хотели убить и хотели ли убить на самом деле.