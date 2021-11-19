Печерский райсуд Киева взял под стражу американского бизнесмена Курта Гросанса, которого подозревают в заказе убийства министра аграрной политики Украины Романа Лещенко.

Также арестована и вторая подозреваемая в покушении на министра аграрной политики - Елена Богач. Она не признала вину и сказала, что была помощницей у американского бизнесмена и ничего не знала о его конфликте с министром.

Об этом сообщает телеграм-канал издания "Ґрати".

Елена Богач. Фото: Грати

Напомним, Курт Гросанс американский фермер, который приехал в Украину в 2017 году. Роман Лещенко в 2017-2018 годах возглавлял фирмы, которые основал американец - "Дакота Агро Инвестментс" и "Гросанс".

Покушение связано с деятельностью Лещенко в 2018 году. Но история оказалась куда интереснее. Американец, который объявлен заказчиком попытки убийства Лещенко, имел давний с ним спор. И обвинял министра (весьма близкого, к слову, сейчас к Зеленскому) в том, что тот украл у него миллион долларов, будучи наёмным менеджером на его фирме в 2017 году.

В 2018 году американец подал на будущего министра в суд, обвинив его в том, что тот присвоил его деньги и перевел их на счета своей фирмы "Прогресс". Гросанс требовал с Лещенко 27 миллионов гривен - то есть примерно миллион долларов.

Суд отклонил иск американца в мае 2020 года. Тогда Роман Лещенко уже был уполномоченным президента Владимира Зеленского по земельным вопросам, через месяц возглавил Госгеокадастр. А потом и министерство аграрной политики.

Также Гросанс не скрывал, что у него личный конфликт с Лещенко. На многих ресурсах выходили его статьи с критикой министра и намеками, что он живет на незаконные доходы. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Напомним, вчера министерство внутренних дел сообщило, что предотвратило покушение на возглавляющего министерство агрополитики Романа Лещенко.