В ходе брифинга МВД министр аграрной политики Роман Лещенко упомянул январскую статью издания "KyivPost", в котором журналисты расписали суть его конфликта с заказавшим его гражданином США.

Об этом сообщил Лещенко на брифинге МВД в четверг, 18 ноября.

Из статьи понятно, что речь идет об американском фермере Курте Грошансе.

Грошанс обвинил 32-летнего Лещенко в краже 250 000 долларов, что Лещенко категорически отрицал. Напротив, он заявил "Kyiv Post", что американец совершил преступление, за которое Лещенко хочет, чтобы его посадили в тюрьму.

После публикации этой статьи Курт Грошанс отозвал второе дело против Романа Лещенко. Лещенко утверждает, что это доказывает необоснованность иска против него, а Грошанс говорит, что отозвал иск, чтобы подать его повторно с дополнительными доказательствами.

"Я спокоен, - прокомментировал Лещенко в интервью "Kyiv Post" 27 января. - Правда на моей стороне. Мои юристы и я посвятили три года документированию всех фактов, подготовке. Под присягой или на детекторах лжи я готов засвидетельствовать, что Грошанс - человек, занимающийся нечестным бизнесом".

Курт Грошанс - американский фермер, который приехал в Украину в 2017 году. Он не скрывал, что у него личный конфликт с Лещенко. На многих ресурсах выходили его статьи с критикой министра и намеками, что он живет на незаконные доходы.

В 2017-2018 годах Роман Лещенко возглавлял фирмы, которые основал американец - "Дакота Агро Инвестментс" и "Грошанс".

В 2018 году американец подал на будущего министра в суд, обвинив его в том, что тот присвоил его деньги и перевел их на счета своей фирмы "Прогресс". Грошанс требовал с Лещенко 27 миллионов гривен.

"Фемида гражданину США отказала в мае 2020 года. То есть, когда Роман Лещенко уже был уполномоченным Зеленского по земельным вопросам, а через месяц возглавил Госгеокадастр. А потом и министерство аграрной политики.

Но американец не сдавался и продолжал пытаться судиться и инициировать уголовные дела против Лещенко.

"Поэтому нельзя исключать и версии, что Роман Лещенко, используя свои связи во власти и в полиции (а его считают очень близким к Зеленскому человеком), мог организовать классическую "подставу", подослав к американцу специальных людей, чтоб те его подбили "решить вопрос" через убийство. По крайней мере, на обнародованном на пресс-конференции видео, первый раз предложение убить звучит не от американца, а от его собеседника", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Брифинг министра МВД Монастырского. Источник: YouTube

"Страна" писала, что министерство внутренних дел сообщило, что предотвратило покушение на возглавляющего министерство агрополитики Романа Лещенко. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Романа Лещенко заказал гражданин США, который имел к министру имущественные претензии.

Также мы сообщали, что заказчиком "убийства" аграрного министра Лещенко оказался американский поставщик ГМО-семян.