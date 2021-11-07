В воскресенье, 7 ноября, в сети появились кадры с места покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в Багдаде. Ролик опубликовал телеканал Al-Hadath у себя в Twitter.

Так, в ночь на 7 ноября по резиденции иракского премьера выпустил ракету беспилотник. Целью БПЛА сперва была машина чиновника. Однако его перехватили сотрудники спецслужб.

Согласно предварительной информации, в результате покушения пострадали десять охранников аль-Казыми.

صور أخرى للدمار الذي لحق بمنزل #الكاظمي بعد محاولة اغتياله بمسيرة مفخخة في #بغداد#العراق pic.twitter.com/W7hsEsw2Ag — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) November 7, 2021

По данным СМИ, в результате покушения ранения премьер получил. По информации журналистов, врачам пришлось его госпитализировать. Но сам аль-Казыми это опроверг.

Вскоре после случившего в Штатах сделали заявление. США осудили атаку на резиденцию премьер-министра Ирака и предложили свою помощь в расследовании покушения.

Также "Страна" писала, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими подписали 26 июля соглашение, формально завершающее боевую миссию США в Ираке к концу 2021 года, но американцы по-прежнему будут действовать в стране в качестве советников.

Также мы писали о том, что в США скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд, начавший войны в Ираке и Афганистане.