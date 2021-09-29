19-летняя жительница Днепра Вероника Моторина, которая полтора года назад после ссоры с парнем застрелила инструктора тира в Полтаве, приговорена судом к 15 годам лишения свободы. Жовтневый райсуд Полтавы применил к подсудимой максимальную, предусмотренную ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), меру наказания. Об этом сообщается на сайте суда.

Подсудимая свою вину так и не признала, заявив о том, что у нее не было намерения убивать инструктора, поскольку она пришла в тир, чтобы покончить с собой после ссоры с парнем.

Во время судебного разбирательства было установлено, что 7 февраля 2020 девушка не менее пяти раз выстрелила в инструктора тира. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Остановил действия девушки другой инструктор, который и вызвал на место ЧП полицию.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

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