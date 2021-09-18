В курортном поселке Одесской области Затока в баре застрелили мужчину. Правоохранители вводили в населенном пункте полицейскую специальную операцию "Сирена" и задержали подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области в субботу, 18 сентября.

В полицию сообщили о стрельбе в одном из баров поселка. На место происшествия выехали следователи и обнаружили убитого мужчину, ему было 36 лет. После этого в Затоке ввели полицейскую спецоперацию "Сирена".

"В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье", - сказано в сообщении.

Ружье будет отправлено на экспертизу. На данный момент инцидент квалифицировали как умышленное убийство по ч.1 ст.115 УК, которая предусматривает до 15 лет заключения.

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