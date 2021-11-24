Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Шевченковском районе столицы. Они открыли уголовное производство и ведут следственные действия.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева.

Как заявили в полиции, 18 ноября в дежурную часть Шевченковского управления обратились друзья погибшего и проинформировали, что он долгое время не выходит на связь.

В итоге мужчину обнаружили в собственной квартире с огнестрельным ранением головы. На месте работала следственно-оперативная группа столичного главка, эксперты-криминалисты и прокуроры. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства и пистолет, лежавший рядом с погибшим. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз.

В полиции добавили, что ценные вещи и ключи от дома были на месте.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство).

Ранее "Страна" писала об этой смерти со слов адвоката погибшего. Застреленным оказался бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко, а адвокат полагает, что его убили и речь о суициде не идет.

В сентябре мы рассказывали о том, как под Киевом после дружеских посиделок с адвокатом и следователем нашли мертвым судью Печерского райсуда.