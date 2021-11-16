В Луганской области убили копа - 24-летнего Александра Фахрутдинова, который работал в патрульной полиции с 2017 года.. Как сообщают в Офисе Генпрокурора, тело с признаками насильственной смерти нашли в Рубежном, в админздании, которое арендует Управление патрульной полиции в луганской области.

В преступлении подозревается другой полицейский.

Александр Фахрутдинов. Фото: Патрульная полиция

По предварительным данным, в пострадавшего выстрелили из огнестрельного оружия. Также ему нанесены другие телесные повреждения. Кроме того, исчез табельный пистолет убитого правоохранителя.

По факту убийства открыто уголовное производство, продолжаются первоочередные следственные действия. На территории региона была введена операция "Сирена" по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству.

Однако вскоре выяснилось, что к убийству может быть причастен коллега застреленного полицейского.

"По данным следствия, к совершению тяжкого преступления причастен работник Управления патрульной полиции в Луганской области, имевший неприязненные отношения с потерпевшим. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется сотрудниками Государственного бюро расследований Краматорска.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше сообщили о серьезном ранении полицейского на границе с Беларусью. У него перелом черепа.

Также мы сообщали, что в Грузии полицейский расстрелял своего коллегу прямо в отделении.