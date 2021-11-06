В Афганистане опознали тело убитой активистки за женские права, которая считалась пропавшей без вести с конца октября. Покойной оказалась 29-летняя преподавательница экономики Фрозан Сафи.

Об это сообщает "The Guardian".

Тело Сафи, которая занималась в Афганистане защитой прав женщин, опознала ее семья в морге города Мазари-Шариф, который расположен на севере страны. Сестра погибшей сообщала, что лицо Фрозан было обезображено из-за большого количества пулевых ранений. Семье с трудом удалось опознать умершую родственницу.

"Мы узнали ее только по одежде. Пули повредили ей лицо. На ее голове, сердце, груди, почках и ногах были пулевые ранения - слишком много, чтобы их сосчитать", - сообщали сестра Рита.

Она также добавила, что ее сестра пропала 20 октября, когда покойную нашли, было установлено, что у нее украли обручальное кольцо и сумку.

Кроме того, талибы доставили в больницу не только тело Сафи, но и еще одной неизвестной женщины. В полиции предполагают, что речь идет о личной мести: поскольку рядом с умершими женщинами обнаружили тела двух мужчин.

В газете сообщают, что случай убийства Сафи становится, вероятно, первым доподлинно известным инцидентом убийства активистки, которая защищала права женщин в Афганистане, после прихода к власти группировки "Талибан".

Напомним, ранее талибы предупредили США, что если те попытаются дестабилизировать их режим, пострадает афганский народ.

Кроме того, "Страна" также информировала о жестоком убийстве волейболистки молодежной сборной Афганистана в Кабуле, которую обезглавили талибы.