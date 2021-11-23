Сегодня, 23 ноября, в Верховном Суде должно было пройти заседание по делу пятилетней давности: об исчезновении и убийстве львовянина Тараса Познякова, в котором обвинили его попутчиков BlaBlaCar.

Тарас Позняков пропал в 2016 году. Фото: vk.com

Верховный суд рассматривает кассационную жалобу осуждённого за это преступление на пожизненный срок Дмитрия Голуба - он с приговором не согласен. Второй обвиняемый по делу об убийстве Тараса Познякова Луан Кингисепп до приговора не дожил: 23 марта 2019 года он погиб в результате взрыва в собственной квартире в Киеве.

Сегодняшнее заседание в Верховном суде продлилось буквально несколько минут. Обвиняемый Дмитрий Голуб не явился на заседание из-за плохого самочувствия.

При этом непонятно, чем именно болен Голуб. Его адвокат заявил, что у обвиняемого температура, но никаких подтверждающих документов о болезни Голуба суду не предоставили.

В связи с неявкой Голуба заседание перенесли на 7 декабря на 10:00 утра.

Напомним, в апреле 2016 года недалеко от поселка Бобрица Киево-Святошинского района пропал 25-летний львовянин Тарас Позняков - после того, как подобрал двоих попутчиков в сервисе BlaBlaCar.

Следствие пришло к выводу, что его убили по предварительному сговору двое преступников с целью отнять автомобиль. Убийцами оказались два бойца закарпатского отряда "Сонечко", отколовшегося от "Правого сектора": Лука (россиянин Луан Кингисепп) и Тоф (Дмитрий Голуб). Тело Тараса Познякова до сих пор не нашли.