Под Сумами нашли повешенным мужчину, который был был в бегах после соучастия в жестоком убийстве. Тело 33-летнего жителя Глуховского района обнаружили на одном из деревьев в яблоневом саду.

Об этом пишет местное издание Глухов.info.

Инцидент произошел в селе Уланово, местный житель обнаружил в саду тело мужчины и вызвал на место ЧП правоохранителей.

Прибывшие по вызову полицейские опознали повешенного мужчину. Им оказался 33-летний местный житель, который был одним из фигурантов дела о жестоком убийстве. Мужчина находился в розыске.

В конце октября в поселке Эсмань компания нетрезвых мужчин жестоко расправилась со своим приятелем. Во время распития спиртного четверо собутыльников ополчились против одного. Сначала его избили, а затем еще живого выбросили в озеро. В результате избитый погиб, а злоумышленники скрылись.

Вскоре полиция задержала троих подозреваемых, а четвертый пустился в бега. Теперь же его нашли повешенным.

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