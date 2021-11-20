Правоохранители в Одессе предотвратили заказное убийство предпринимателя, которого заказал конкурент по бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По данным полиции, конкурент пытался "убрать" бизнесмена за 100 тысяч гривен. Он убрался к "авторитету", который отбывает срок в колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи, подобрал киллера и посредника, который должен был организовать преступление. Оба ранее привлекались к ответственности за тяжкие преступления.

Как только исполнитель приехал на рынок Привоз, где работал бизнесмен, которого заказали, его задержали. В ходе спецоперации были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. Их действия квалифицированы как покушение на убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору (ч.2 ст.15, п.п.11 и 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Задержанным грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, МВД недавно объявило о брифинге, посвященном заказному убийству министра, которое удалось предотвратить.

Выяснилось, что речь идет о министре аграрной политики Романе Лещенко. По словам главы МВД Дениса Монастырского, министра заказал его бывший бизнес-партнер из США